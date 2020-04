Bairro Nova Cidade vai ser desinfectado este sábado

O bairro social Nova Cidade, em Câmara de Lobos, onde surgiu um foco de infeção por covid-19, vai ser desinfetado no sábado, anunciou hoje a PSP, que pediu aos habitantes para ficarem em casa e fecharem portas e janelas.

“Durante a execução dos trabalhos, permaneça no interior das suas habitações e com as portas e janelas devidamente fechadas”, indicou o Comando Regional da Madeira da PSP num comunicado.

Na nota, a PSP refere que a ação de limpeza e desinfeção vai ser feita a partir das 10:00 e que está a colaborar nesta iniciativa com a Investimentos Habitacionais da Madeira.

De acordo com o presidente do município, o social-democrata Pedro Coelho, residem naquele complexo habitacional 600 pessoas, divididas em 156 apartamentos.

Um foco de pandemia da covid-19 no bairro Nova Cidade surgiu em 17 de abril, tendo sido reportado no dia seguinte mais 10 casos relacionados com os daquele complexo habitacional, alegadamente de pessoas que estiveram reunidas num convívio da Páscoa.

Em 19 de abril, a cadeia subiu para 16 casos, o que levou as autoridades de saúde, através do Governo da Madeira a decretar uma cerca sanitária à freguesia de Câmara de Lobos, uma das cinco daquele concelho contíguo a oeste do Funchal, na qual residem 18 mil pessoas (Censos 2011).

Três dias depois, foi anunciada a transferência de 22 pessoas relacionadas com esta cadeia de transmissão para uma unidade hoteleira na zona do Cabo Girão, nas zonas altas da freguesia, onde estão em isolamento.

O secretário regional da Saúde da Madeira, Pedro Ramos, disse na quinta-feira que as autoridades regionais de saúde sinalizaram já 211 contactos associados a este foco e testaram 117, dos quais 27 foram positivos.

Foram também identificados 42 profissionais de saúde que tiveram contacto com estes doentes, 37 dos quais já obtiveram resultado negativo, encontrando-se dois em isolamento profilático e três aguardam uma reavaliação.

Na quinta-feira, e pelo terceiro dia consecutivo, a Madeira não registou novos casos de covid-19, indicou o Instituto de Administração de Saúde da Madeira (Iasaúde), apontando estarem registados 85 doentes, dos quais 20 foram considerados curados.

Já foram testadas 2.414 testadas pessoas no arquipélago.

A cerca sanitária na freguesia de Câmara de Lobos está em vigor por 15 dias, começou às 00:00 de 19 de abril e termina em 03 de maio.

Na mesma nota informativa, a PSP menciona ter detido a terceira pessoa em Câmara de Lobos pelo “incumprimento reiterado do dever de recolhimento obrigatório”, um homem de 43 anos que incorreu na prática de um crime de desobediência.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 200 mil mortos e infetou mais de 2,7 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 720 mil doentes foram considerados curados.

Portugal contabiliza hoje 854 mortos associados à covid-19 em 22.797 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente a quinta-feira, há mais 34 mortos (+4,1%) e mais 444 casos de infeção (+2%).