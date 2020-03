Avião da Alemanha veio à Madeira repatriar turistas

Pelo menos um dos aviões internacionais que hoje aterraram no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, chegou à Região vazio. Não trouxe nenhum passageiro a bordo. Apenas com tripulação. Tratou-se de uma operação que visou apenas ‘repatriar’ turistas da Alemanha.

O movimento em causa envolveu um Airbus A321 da Lufthansa. Este voo para a Madeira faz parte da programação regular que a companhia germânica realiza ao domingo entre Munique e o Funchal. Contudo, face aos constrangimentos ontem decretados que obriga ao isolamento em regime de quarentena todos os passageiros vindos do exterior que desembarquem nos aeroportos da Região, a Lufthansa optou por oficialmente cancelar apenas a ligação Munique Funchal bloqueando assim a entrada de passageiros e evitar os fortes constrangimentos a que estariam obrigados à chegada. Na mesma fez levantar o avião, que chegou por volta do meio-dia à Madeira. Uma hora depois a aeronave, desta feita já com muitos passageiros a bordo, estava de regresso à Alemanha.

Dos voos previstos para hoje, a TAP cancelou os dois voos provenientes de Lisboa e Porto logo depois da meia-noite para proteger as respectivas tripulações, evitando que ficassem abrangidos pela quarentena. Por consequência foram obrigados a cancelar as duas primeiras partidas da manhã. Situação que deverá repetir-se todos os dias ao longo das próximas semanas, pelo menos até final deste mês.Cancelados foram também os dois voos da Binter com as Ilhas Canárias (partida e chegada), ao que tudo indica, também para proteger a tripulação de ter de ficar retida 14 dias de quarentena.