Avião cargueiro chegou à Madeira com 18 toneladas de material de protecção para a Covid-19

O avião cargueiro chegou no início da tarde deste sábado à Madeira, trazendo a bordo cerca de 18 toneladas de material médico.

Carlos Delgado, da Medics Medical Solutions, espera que estas 18 toneladas de material médico que agora chegam à Madeira possam dar resposta a todas as carências do mercado regional. “No que depender da nossa parte não irá faltar material na Madeira”. Não apenas para as entidades públicas e privadas, mas também para o consumidor em geral.

Não se tratou de uma “operação fácil”, com relatos constantes de material desviado, mas representou um grande esforço da empresa. “Começamos nisto há um mês e meio”, desde que os produtos saíram da China, com passagem por Madrid, até chegar à ilha. Um investimento estimado em 2,4 milhões.