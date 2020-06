Assembleia Municipal do Funchal com muito por discutir

Com atraso de cerca de meia-hora, decorra esta manhã a primeira sessão ordinária da Assembleia Municipal do Funchal desde o início da pandemia da covid-19, com vários pontos da ordem do dia, sem contar os antes da ordem do dia, que deverão remeter os principais pontos para a próxima segunda-feira. Em causa está a apreciação e votação de contas da autarquia referentes a 2019, que poderá ser chumbada pela oposição.

Assim, o presidente da Assembleia Municipal começou por ler um extenso rol propostas de votos de congratulação e protesto, bem como pedidos de esclarecimento a temas de interesse municipal, processo que vai levar toda a manhã.

Raquel Coelho (PTP) começou por queixar-se do tratamento dado pela comunicação social sobre temas da autarquia, tendo tido voz apenas o presidente da Câmara. Miguel Silva Gouveia lembrou que a última sessão extraordinária, realizada a 18 e 19 de Junho, a autarquia não tinha qualquer ponto em agenda, recusando desrespeito pela assembleia municipal, garantindo que falará sempre que entender sobre assuntos do município.