Assembleia Municipal da Calheta vota contra intenção de aumentar jaulas de aquacultura

Está a decorrer a reunião da Assembleia Municipal da Calheta, no auditório do MUDAS.

O deputado municipal do PSD, Agostinho Gouveia, em representação do grupo parlamentar do PSD da Assembleia da Câmara Municipal da Calheta, apresentou na reunião um voto de protesto devido a intenção que foi manifestada pela empresa no aumento de número de jaulas de aquacultura.

Agostinho Gouveia, deputado municipal do PSD, referiu ser uma forma manhosa que a empresa manifestou num órgão de comunicação social, nomeadamente o JM.

O voto de protesto acabou de ser aprovado por unanimidade na Assembleia Municipal da Calheta.

O presidente da Câmara da Calheta, Carlos Teles, referiu que não está contra a aquacultura.

O autarca referiu que “a nossa luta é dos locais onde estão localização as jaulas”. Ainda disse que não concorda com o número de jaulas existentes no Arco da Calheta.