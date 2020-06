Assembleia Legislativa da Madeira cria centro de estudos sobre Autonomia

A Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), por iniciativa do seu Presidente, José Manuel Rodrigues, vai criar um centro de actividades de Investigação sobre a Autonomia, designado por IDEIA – Investigação e Divulgação de Estudos e Informação sobre a Autonomia.

O objectivo é “o aprofundamento do conhecimento sobre a autonomia regional e o desenvolvimento de iniciativas que possam abrir à sociedade formas de acesso ao mesmo, quer do ponto de vista do estudo, como da investigação, abrindo portas aos Saberes nesta importante área, alicerce do desenvolvimento da Madeira e Porto Santo”, refere a ALM através de comunicado.

O centro de estudos é apresentado no dia 16 de Julho, numa sessão pública presidida pelo Presidente da Assembleia, José Manuel Rodrigues, cuja apresentação estará a cargo de Marcelino Castro, coordenador do projecto, sendo complementada com uma dissertação do Professor Doutor João Casanova de Almeida sobre ‘a importância dos estudos na governação’.

O centro IDEIA, constituído através de Resolução da Assembleia Legislativa da Madeira, tem por missão promover, desenvolver e dinamizar estudos e iniciativas de aprofundamento e intercâmbio do conhecimento sobre a autonomia, contribuindo para a acessibilidade e valorização da cultura autonómica.

Através desta iniciativa, José Manuel Rodrigues pretende que sejam dinamizadas diversas actividades, incluindo a articulação com outras organizações e entidades, públicas e privadas, com vista a fomentar o aprofundamento da autonomia regional.

Coordenação a cargo de Marcelino de Castro

O centro de estudos será coordenado por Marcelino de Castro, Licenciado em Estudos Clássicos e Portugueses, pela Universidade de Lisboa. Foi Docente no Ensino Secundário e no Ensino Superior, e ingressou, como Assessor Principal, por concurso público, a 1 de Outubro de 2006, no Quadro de Pessoal da antiga Direcção Regional dos Assuntos Culturais (hoje DRC - Direção Regional da Cultura), tendo ali desempenhado as funções de Director da Revista Islenha (da nº 42 à número 65, entre janeiro de 2008 até 31 de janeiro de 2020,) e ainda as funções de Coordenador das Edições DRC e de Editor dos Livros do Serviço de Publicações deste organismo.

Como docente, desempenhou na Universidade da Madeira várias funções, nomeadamente a de Diretor da Secção Autónoma de Estudos Clássicos e Humanísticos (unidade orgânica, mandato de 2 anos), nesta qualidade colaborando em todas as atividades colaterais académicas e na criação das novas licenciaturas interdepartamentais. Na Universidade da Madeira, ensinou Cultura Clássica, Literatura Grega (antiga), Fundamentos da Cultura e Estudos Políticos.

Marcelino Castro fez parte de Júris Científico-pedagógicos, Administrativos e outros, como do Prémio John Dos Passos, de que é ainda Presidente (2019-2020) do respetivo Júri na Modalidade Ensaio Literário e Histórico. Organizou e participou em Colóquios e Congressos e proferiu Conferências. Publicou e prefaciou livros, produziu e publicou estudos e traduções, em revistas, volumes de atas e em outros livros, nomeadamente em obras coletivas. Manteve (entre 2016 e 2018) uma coluna semanal no Tribuna da Madeira, ali tratando temas de Cultura, Comunicação, Política e Educação.

Presentemente, Marcelino Castro é Consultor Parlamentar na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.