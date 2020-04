Antes de iniciar o debate com o vice-presidente e com o secretário regional da Saúde e Protecção Civil, a comissão permanente da ALM aprovou, por proposta do presidente, dois votos.

O primeiro, de pesar, pela morte de emigrantes madeirenses, vítimas da covid-19, com destaque para a enfermeira Fátima Martins, no Reino Unido que, como referiu José Manuel Rodrigues, “morreu na linha da frente”.

O parlamento também aprovou um voto de solidariedade com a população da freguesia de Câmara de Lobos.