ARM mantém obras essenciais para melhoria do abastecimento de água no Porto Santo

A Águas e Resíduos da Madeira (ARM) vai dar continuidade aos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água, na ilha do Porto Santo, visto serem essenciais para garantir o abastecimento da população local.

Neste sentido, tendo em conta a situação actual, a ARM está a tomar todas as medidas preventivas para garantir a segurança dos trabalhadores que se encontram no terreno.

«A manutenção desta obra é premente, sob pena de não ser possível garantir a curto prazo o abastecimento de água à população da ilha do Porto Santo, impedindo o acesso a um serviço público essencial à população e para a prossecução do objetivo de contenção da disseminação da pandemia COVlD-19», explica Amílcar Gonçalves, Presidente da ARM.

Salienta-se que a ARM tem em curso, na ilha do Porto Santo, obras no valor de 3,2 milhões de euros, tendo em vista a remodelação e ampliação dos sistemas de abastecimento e de drenagem locais, numa extensão de cerca de 20 quilómetros de extensão em quase toda a ilha. O investimento é cofinanciado ao abrigo do PO SEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos.