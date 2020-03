Areeiro e São Vicente com chuva significativa esta sexta-feira

Nesta sexta-feira de tempo incerto, há registo de forte aguaceiro no Areeiro e em São Vicente. No topo da ilha, entre o final da manhã e início de tarde a precipitação foi particularmente significativa, atingindo os 17,6 mm/1h, enquanto mais abaixo, no Chão do Areeiro, o extremo da quantidade de chuva acumulada em apenas 1 horas foi de 10,3 litros por metro quadrado (mm), em ambos os casos nível de aviso amarelo.

Também em São Vicente, mas entre o final da madrugada e início da manhã, choveu com alguma intensidade. Na estação meteorológica local há dois registos de aviso amarelo para a precipitação, nos dois parâmetros definidos para o efeito (1h e 6h): 39,5 mm/6h e 13,1 mm/1h.