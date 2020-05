Alunos do 11.º e 12.º ano voltam às escolas a 1 de Junho para consolidar temas das disciplinas de exame

Os alunos do 11.º e 12.º ano vão voltar às escolas da Região, a partir de 1 de Junho, frequentando as aulas das disciplinas a que vão realizar exames nacionais. A confirmação foi dada ao DIÁRIO pelo secretário regional da Educação, que lembra que este regresso aos estabelecimentos de ensino não pode descurar as regras de distanciamento social e de etiqueta respiratória, que se aplicam a toda a população.

Jorge Carvalho revelou que, esta tarde, a decisão foi tomada em conjunto com as escolas, que agora deverão receber as inscrições dos alunos que pretendem frequentar as aulas. “Esta será uma consolidação dos conteúdos leccionados através do tele-ensino, transmitidos através da RTP-M”, explica. A transmissão das aulas pela televisão termina a 29 de Maio, pelo que as aulas recomeçam depois dessa data.

O governante afirma que as escolas vão agora adaptar-se a uma nova realidade, pelo que devem possibilitar a manutenção das distâncias de segurança, bem como o uso obrigatório de máscara. Consoante o número de inscritos em cada disciplina, os horários serão adaptados.