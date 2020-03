ALM dá parecer positivo a proposta para alterar o Registo Internacional de Navios

A Comissão de Recursos Naturais e Ambiente, da Assembleia Legislativa da Madeira, deu um parecer positivo, a pedido da Assembleia da República, a uma proposta do PSD de alteração ao diploma que cria o Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR). O parecer foi aprovado com a abstenção dos deputados do PS.

Guido Gonçalves, deputado do PSD e relator da comissão, explicou que o projecto “tem por objetivo proceder à simplificação e à agilização dos prazos e dos procedimentos dos registos de navios de forma a garantir uma maior competitividade internacional” e por isso entende que a proposta social democrata vai ao encontro “das reivindicações da entidades regionais”, daí a razão do parecer favorável da maioria. Os deputados do Partido Socialista abstiveram-se com o argumento de que era necessário mais tempo para analisar o documento. Ainda assim a deputada Sílvia Silva reconheceu ser uma proposta “conveniente”.