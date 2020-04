Albuquerque avaliou cerca sanitária com autarcas de Câmara de Lobos

Miguel Albuquerque fez esta sexta-feira, 24 de Abril, um novo balanço sobre a evolução da cerca sanitária na freguesia de Câmara de Lobos.

A informação publicada na página de Facebook da presidência do Governo, refere que tal como vem acontecendo nestes últimos dias, o presidente do Governo Regional esteve reunido com os presidentes da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, e da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt, via videoconferência.

O encontro serviu para “fazer um novo balanço” à cerca sanitária na freguesia de Câmara de Lobos, e “analisar eventuais dificuldades da população durante este tempo”.

No contacto via ‘Skype’, foram ainda abordadas questões colocadas pela população às autoridades locais.

Os balanços periódicos de Miguel Albuquerque servem para “acompanhar diariamente o que se passa naquela freguesia”, refere a publicação do governo.