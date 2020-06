O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside na próxima segunda-feira, 15 Junho, pelas 16 horas, à cerimónia de apresentação do POCIF 2020 – Plano Operacional de Combate aos Incêndios Florestais 2020 – nas instalações do Serviço Regional de Protecção Civil, na Cancela.

Implementado, pela primeira vez, em 2015, o POCIF tem por objectivo assegurar o patrulhamento e vigilância, em permanência, das áreas florestais da região autónoma, tendo em vista a detecção precoce e extinção de focos de incêndio.

A par do dispositivo composto por Equipas de Combate a Incêndios Florestais e Equipas Logísticas de Apoio ao Combate, o POCIF conta, pelo terceiro ano consecutivo, com o meio aéreo de combate a fogos florestais.

O POCIF 2020 representa um investimento do Governo Regional na ordem de 1 milhão de euros – 600 mil euros alocados à componente de recursos humanos e 400 mil euros relativos ao meio aéreo.

Referir que os cerca de 800 bombeiros dos diversos Corpos da Região e os profissionais do Serviço de Protecção Civil foram testados para a COVID-19, sendo o respectivo resultado negativo.

O POCIF 2020 vigora de 15 de junho a 30 de novembro de 2020.