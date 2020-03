Alberto Oculista lança primeira colecção de óculos assinada por Juliana Paes

A Alberto Oculista lança esta sexta-feira, 13 de Março, a primeira colecção de óculos com a assinatura da Embaixadora Juliana Paes, composta por dezenas de modelos “únicos e exclusivos” de óculos de sol e armações. A colecção estará disponível em todas as lojas da marca, assim como na página de Internet da marca, em www.albertooculista.com

Segundo o Grupo Alberto oculista, esta colecção representa a criação de uma nova marca no mercado nacional, de um elemento de diferenciação face à concorrência, bem como da entrada da marca Alberto Oculista na área da distribuição. Destina-se ao público feminino que é muito atento às novas tendências, à sofisticação, diversificação, mas também à versatilidade para o seu dia-a-dia.

Com um design “moderno e arrojado”, a Juliana Paes Eyewear Collection carateriza-se pela qualidade dos materiais, a jovialidade, a irreverência, a elegância e a ousadia, elementos associados à actriz brasileira e embaixadora da marca Juliana Paes.

Produzido em S. Paulo, no Brasil, o anúncio publicitário de lançamento da linha teve como ponto de partida a essência da embaixadora, representando quatro ‘moods’: Sofisticada, Executiva, Casual e Desportiva. Por isso, foi construída num cenário minimalista com ambientes específicos para cada ‘mood’ através de cores distintas. A produção ocorreu em Fevereiro e ficou a cargo da Oxy Agency e Wborn Productions.

A campanha decorre até Abril de 2020 e conta com uma aposta intensa nos vários meios (TV, Imprensa, Rádio e Online), assim como nas lojas. A colecção será também apresentada na maior feira de Óptica da América Latina – Abióptica – no próximo mês de Abril e contará com a presença de Juliana Paes.

Sobre a Alberto Oculista

O Grupo Alberto Oculista teve a sua génese na Região Autónoma da Madeira, em 1984 e conta, neste momento, com 68 lojas distribuídas por todo o território nacional e em Espanha (Madrid). É especialista em retalho e distribuição das principais marcas de óptica a nível mundial.