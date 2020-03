Aeroporto com movimento de turistas, veja os vídeos

São muitos os turistas que esta manhã originam bastante movimento no andar das partidas do Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo.

Segundo o DIÁRIO apurou, a grande azáfama verificada tem levado a que sejam quebradas todas as regras de distanciamento, sendo muitas as pessoas junto aos balcões de check-in.

Até ao momento, de acordo com a informação divulgada no site do Aeroporto da Madeira, apenas o voo com destino a Vilnius, capital da Lituânia, partiu.

Os habituais voos da manhã do Funchal para Lisboa e para o Porto foram cancelados, como o DIÁRIO já divulgou, por força da quarentena decretada a todos os passageiros que chegam à Madeira, incluindo as tripulações.

O voo da Binter com destino ao Porto Santo também não deverá realizar-se.

Estão previstos, ao longo da manhã, voos com destino a Munique, Copenhaga, Hanover, Londres e Zurique, entre outros.