A Câmara Municipal do Funchal informou há pouco que amanhã, terça-feira, dia 2 de junho, irá decorrer uma intervenção na rede de distribuição de água da Rua do Esmeraldo, na freguesia da Sé, afectando o abastecimento na referida rua e ainda na Rua do Sabão, entre as 10h e as 12h.