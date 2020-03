A secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, aproveitou a inauguração da Sala Santander X na Universidade da Madeira para evidenciar a discriminação no financiamento à Universidade da Madeira pelo Estado Português. “Congratulo-me com mais esta oferta disponibilizada na Região Autónoma da Madeira, por uma instituição privada, uma vez que, como é sabido, a Universidade da Madeira tem enfrentado alguns problemas de tratamento diferenciado ao nível do financiamento por parte do Estado”, aludindo ao chumbo da proposta para a majoração do financiamento das Universidades da Madeira e Açores.

Declarações proferidas pela governante durante a apresentação do novo espaço de aprendizagem da Universidade da Madeira (UMa) ‘Empreende e Inova’, a Sala Santander X.

O projecto Santander X foi lançado em outubro de 2017, com o propósito de criar uma rede global de colaboração, no qual universidades e empreendedores podem compartilhar ideias, conhecimentos e melhores práticas. Podem também monitorizar os seus projectos de empreendedorismo, medir o seu impacto e até atrair investimento.

O objectivo deste novo espaço é o de proporcionar aos estudantes da instituição madeirense as melhores condições possíveis para o desenvolvimento de competências empreendedoras e de inovação.

A sala está equipada com impressoras 3D, painéis interactivos e mobiliário que permite a sua reconfiguração para uma melhor adequação a diferentes metodologias. Este novo espaço vai não só acolher a leccionação das unidades curriculares de empreendedorismo ministradas nos vários ciclos da UMa mas também as aulas dos cursos de formação de professores.