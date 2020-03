9 respostas sobre o novo coronavírus para donos de animais de estimação

São muitas as questões que a evolução do coronavírusírus 2019 (COVID-19) tem levantado, nomeadamente aos proprietários de animais de companhia. Por causa disso, e “pela especificidade técnica e responsabilidade sanitária do médico veterinário na defesa da saúde pública”, a VetFunchal preparou um comunicado para esclarecer alguns pontos essenciais, remetendo para os ‘Conselhos da WSAVA (World Small Animal Veterinary Association / Associação Mundial dos Veterinários de Pequenos Animais’.

Leia abaixo as perguntas - e respectivas respostas - mais frequentes:

Como posso ajudar a proteger a mim e a minha equipa clínica?

Clique aqui para visitar a página de prevenção e tratamento do COVID-19 para aprender sobre como se proteger de doenças respiratórias, como o COVID-19.

O COVID-19 pode infectar animais de estimação?

Actualmente, não há evidências de que os animais de companhia possam ser infectados ou disseminar o COVID-19. Esta é uma situação em rápida evolução e as informações serão actualizadas à medida que estiverem disponíveis.

Se o meu animal de estimação entrou em contacto com alguém que está doente com COVID-19, ele pode espalhar a doença para outras pessoas?

Embora ainda não tenhamos certeza, não há evidências de que os animais de companhia possam ser infectados ou disseminar o SARS-Cov-2. Também não sabemos se eles podem ficar doentes com este novo coronavírus. Além disso, actualmente não há evidências de que animais de companhia possam ser uma fonte de infecção para as pessoas. Esta é uma situação em rápida evolução e as informações serão actualizadas à medida que estiverem disponíveis.

O que devo fazer se meu animal de estimação desenvolver uma doença inexplicável e estiver perto de uma pessoa com infecção por COVID-19 documentada?

Se o seu animal de estimação desenvolver uma doença inexplicável e tiver sido exposto a uma pessoa infectada com COVID-19, converse com o técnico de saúde pública que trabalha com a pessoa infectada com COVID-19. Se o veterinário oficial ou outro técnico da saúde, recomendar que leve o seu animal de estimação à sua clínica veterinária, telefone a informar de que vai apresentar um animal de estimação doente e que foi exposto a uma pessoa infectada com COVID-19. Isso dará tempo à clínica para preparar uma área de isolamento. Não leve o animal a uma clínica veterinária, a menos que seja instruído por um funcionário da saúde pública.

Quais são as preocupações com animais de estimação que entraram em contacto com pessoas infectadas com esse vírus?

Embora o COVID-19 pareça ter surgido de uma fonte animal, agora transmite-se de pessoa a pessoa. Pensa-se que essa disseminação ocorre principalmente por gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infectada tosse ou espirra. No momento, não está claro o quão fácil ou sustentável esse vírus se propaga entre as pessoas. É importante ressaltar que não há evidências de que animais de companhia, incluindo animais de estimação como cães e gatos, possam ser infectados com COVID-19.

O que deve ser feito com animais de estimação em áreas onde o vírus está activo?

Embora já tenha havido relatos de animais de estimação ou outros animais adoecendo com COVID-19, até que saibamos mais, os donos devem evitar o contacto com animais com os quais não estão familiarizados e lavar sempre as mãos antes e depois de interagirem com os animais. Se os proprietários estiverem doentes com COVID-19, devem evitar o contacto com animais em sua casa, incluindo acariciar, aconchegar, ser beijado ou lambido e compartilhar alimentos. Se precisam cuidar de seu animal de estimação ou estar perto de animais enquanto estão doentes, eles devem lavar as mãos antes e depois de interagirem com eles e usar uma máscara facial.

Os veterinários devem começar a vacinar cães contra o coronavírus canino devido ao risco de SARS-Cov-2?

As vacinas contra o coronavírus canino disponíveis em alguns mercados globais destinam-se a proteger contra a infecção entérica por coronavírus e NÃO são licenciadas para protecção contra infecções respiratórias. Os veterinários NÃO devem usar essas vacinas diante do surto actual, pensando que pode haver alguma forma de protecção cruzada contra o COVID-19. Não há absolutamente nenhuma evidência de que a vacinação de cães com vacinas disponíveis no mercado forneça protecção cruzada contra a infecção pelo COVID-19, uma vez que os vírus entéricos e respiratórios são variantes distintas do coronavírus. Actualmente, não existem vacinas disponíveis em nenhum mercado para infecção respiratória por coronavírus no cão.

Qual é a resposta da WSAVA aos relatórios de que um cão foi “infectado” com COVID-19 em Hong Kong?

Relatórios de Hong Kong em 28 de Fevereiro indicaram que o cão de estimação de um paciente infectado havia testado ‘fracamente positivo’ para COVID-19 após testes de rotina. O Departamento de Agricultura, Pescas e Conservação da RAE de Hong Kong (AFCD) informou que o cão, que não mostra sinais clínicos relevantes, foi colocado em quarentena e afirma ainda que “não há evidências de que animais de estimação possam estar infectados com o vírus COVID-19 ou que possam ser uma fonte de infecção para as pessoas”.

A WSAVA recomenda que os proprietários de animais de estimação em áreas onde há casos humanos conhecidos de COVID-19 sigam as recomendações da autoridade sanitária regional, inclusive lavando as mãos antes de interagir com seus animais de estimação e, se estiverem doentes, usando máscaras ao redor deles.

O que são coronavírus?

Os coronavírus pertencem à família Coronaviridae. Os coronavírus alfa e beta geralmente infectam mamíferos, enquanto os coronavírus gama e delta geralmente infectam pássaros e peixes. O coronavírus canino, que pode causar diarreia leve e coronavírus felino, que pode causar peritonite infecciosa felina (PIF), são ambos alfa-coronavírus. Esses coronavírus não estão associados ao actual surto de coronavírus. Até o aparecimento do SARS-Cov-2, que pertence aos beta-coronavírus, havia apenas seis coronavírus conhecidos capazes de infectar seres humanos e causar doenças respiratórias, incluindo a síndrome respiratória aguda grave do coronavírus SARS-CoV (identificado em 2002/2003) e coronavírus MERS‐CoV da síndrome respiratória do Oriente Médio (identificado em 2012). O SARS-Cov-2 é geneticamente mais relacionado ao SARS-CoV do que ao MERS-CoV, mas ambos são beta-coronavírus com origem em morcegos. Embora não se saiba se o COVID-19 se comportará da mesma maneira que o SARS e o MERS, as informações de ambos os coronavírus anteriores podem fornecer recomendações sobre o COVID-19.

Nas últimas semanas, houve um rápido progresso na identificação de etiologia viral, isolamento de vírus infeccioso e desenvolvimento de ferramentas de diagnóstico. No entanto, ainda existem muitas questões importantes que ainda precisam ser respondidas. As informações e os conselhos mais actualizados sobre infecção humana podem ser encontrados nos seguintes sites:

- Organização Mundial de Saúde Animal (OIE).

- Organização Mundial da Saúde (OMS)

- Centro de controlo e prevenção de doenças (CDC)