A Madeira voltou a não registar qualquer caso positivo para covid-19 pelo terceiro dia consecutivo, igualando o registo epidemiológico que ficou ‘limpo’ entre os dias 8 e 10 de Abril. Aliás, desde o dia 16 de Março - quando se registou o primeiro infectado na Região - já conseguimos perfazer 10 dias sem casos de infecção.

Sendo assim, os dados avançados pelo secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, e pela vice-presidente do IASaúde, Bruna Gouveia, indicam que o arquipélago continua a registar 85 casos positivos pelo novo coronavírus até à data e 20 pessoas já recuperaram, perfazendo assim um total de 65 casos ainda activos, dois dos quais internados no Hospital Dr. Nélio Mendonça - um deles na unidade de cuidados intensivos. Até esta quinta-feira, foram validados na Madeira 836 casos suspeitos, 671 negativaram e, de momento, 80 pessoas aguardam por resultados, sendo que “alguns destes” obtiveram resultados “inconclusivos” e “necessitam de repetição”.

Relativamente à rede de contactos relacionada com a cadeia de transmissão de Câmara de Lobos, estão identificadas 211 pessoas que tiveram contactos com o grupo de infectados e 117 delas já fizeram testes. Bruna Gouveia disse que 85 deram resultados negativos e cinco foram inconclusivos. Os restantes contactos pertencem a profissionais de saúde (37) que já foram também avaliados. Negativaram e regressaram ao trabalho.

Ainda pela freguesia de Câmara de Lobos, foram realizados 132 testes num lar de idosos, tanto a utentes, como a colaboradores, e obteve-se 112 testes negativos. Já em alojamento designado permanecem 125 pessoas: Nove no Hotel Praia Dourada (Porto Santo); Três no Hotel Quinta do Lorde (Caniçal); 49 no Hotel Vila Galé (Santa Cruz); 37 no Hotel Dom Pedro (Machico) e 28 no Village Cabo Girão (Câmara de Lobos).

Até ao início da manhã de hoje, foram processadas 2.414 amostras (mais 225 do que ontem), com a Madeira a apresentar uma média de 966 testes por 100 mil habitantes, referiu o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos. Até ao momento, 2.171 pessoas foram testadas na Região.