5 números desta segunda-feira, 22 de Junho

375 mil euros

Os social-democratas do Porto Moniz abstiveram-se de votar no Regulamento do Programa de Apoio REVITALIZA+ com a dotação orçamental máxima prevista de 375 mil euros por considerarem que é insuficiente

566 mil euros

A obra de substituição da rede de distribuição de água em fibrocimento que abrange o Caminho do Lombo do Jamboeiro, o Caminho da Azinhaga e o Caminho da Penteada abrange mais de 2km de rede e está orçada em 566 mil euros.

23 graus

No primeiro dia do Verão, a temperatura da água do mar na Região aumentou e chegou a marcar 23 graus centígrados de acordo com os registos da boia ondógrafo gerida pela APRAM, colocada junto ao Porto do Funchal.

0 casos

A Madeira voltou a não registar novos casos de infecção por covid-19, mantendo-se o total cumulativo de 92 casos positivos, com 89 recuperados e 3 activos.

500 utentes

É a actual lotação permitida no Aquaparque em Santa Cruz que reabriu este domingo. As entradas custam sete euros.