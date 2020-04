Foram dois dias de azáfama no Centro de Transferência Agrícola do Carmo, criado pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos em coordenação com a Secretaria Regional da Agricultura, para escoar, com garantias higieno-sanitárias, os produtos dos agricultores da freguesia de Câmara de Lobos, afectados pela cerca sanitária.

Ao todo foram processadas mais de 36 toneladas de produtos, pertencentes a mais de 30 agricultores, anunciou o município em comunicado.

Nos dois dias de operação foram higienizados e transferidos para o Mercado Abastecedor de São Martinho, em viaturas do município e da GESBA, 11919 kg de produtos hortofrutícolas e 24150kg de banana.

“Esta solução foi pensada no sentido de, em primeiro lugar, mitigar a falta de rendimento económico, que a perda total de colheitas implicaria para agricultores da freguesia de Câmara de Lobos e em segundo, garantir que não faltaria na mesa dos madeirenses e porto-santenses, produtos frescos, a preços acessíveis, dado que grande parte da produção regional de produtos hortofrutícolas é originária desta freguesia, nomeadamente da grande área agrícola do Rancho e Caldeira”, afirmou Leonel Silva ao fazer o balanço destes dois primeiros dias de operação.

O vereador com pelouro da agricultura ressalvou a importância da implementação do Centro Agrícola do Carmo, uma das primeiras medidas a serem operacionalizadas logo que foi anunciado o estabelecimento da cerca sanitária na freguesia de Câmara de Lobos.

“A abertura de um centro logístico do género, que garanta a higienização e conformidade higieno-sanitária de todos os produtos agrícolas a exportar para fora da cerca sanitária, foi uma operação complexa, mas com esforço de toda a equipa camarária, da Secretaria Regional da Agricultura, da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos e da GESBA, conseguimos que os nossos agricultores tivessem uma resposta em tempo útil aos anseios que sabíamos que iam surgir”, referiu Leonel Silva.

O vereador concluiu deixando um agradecimento “aos colaboradores da GESBA, da Autarquia e da Junta de Freguesia, que trabalham no Centro de Transferência Agrícola do Carmo, pela forma incansável como trabalharam nestes dois primeiros dias da operação, garantindo que a mesma decorresse de forma eficaz”.

O Centro de Transferência Agrícola do Carmo volta a abrir na próxima segunda-feira (dia 27 de Abril) e prevê-se uma semana atarefada, esperando-se grande tonelagem de banana por força da descida de preço no início do mês de Maio.