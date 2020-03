Assinalou-se hoje o 3.º aniversário da Área Protegida do Cabo Girão, com uma acção de limpeza de praia na Fajã do Cabo Girão. A iniciativa foi levada a cabo por 43 alunos do 8.º ano da EB 2,3 do Estreito de Câmara de Lobos.

O presidente do IFCN, Manuel Filipe, disse que esta é uma forma de envolver os alunos neste processo de conservação e criação desta área protegida.