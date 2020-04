Ao longo da humanidade, constatamos que o ser humano é um ser egoísta capaz de cometer crimes e comportamentos atrozes. Nesta guerra, que actualmente vivemos não é exceção. Estamos numa guerra onde os mísseis e as balas são disparados todos os dias por todos nós, contra nós próprios. Os seres mais inteligentes e saudáveis continuam a contribuir para a propagação do vírus e fazem a sua vida o mais normal possível. Ora vejamos, vão ao supermercado todos os dias, fazem o seu exercício diário, visitam os familiares e amigos e até vão beber o seu cafezinho no café que está a funcionar à porta fechada. Como pessoa vulnerável que sou, fico dentro da minha casa porque tenho medo de contrair o vírus. Mas isto é apenas eu, que sou tão egoísta que só penso em mim e não quero morrer ou ficar numa cama de hospital. No entanto, tenho mais receio do vírus da Imbecilidade Crónica-20 que infelizmente mata mais vidas do que o vírus Covid-19. O indivíduo portador de Imbecilidade Crónica-20 é uma pessoa cheia de vitalidade que não pode alterar as suas rotinas era só o que faltava, se os outros estão na rua ele também pode estar. Além disso, não é considerada uma pessoa de risco, por isso pode continuar com os seus velhos hábitos, porque ficar em casa era só o que faltava. Um indivíduo que padece desta patologia infelizmente não consegue compreender que quando não cumpre uma quarentena e o distanciamento social está apenas a prejudicar-se a si próprio. O Imbecil Crónico vai perder oportunidades que só pode experienciar uma vez na vida. Se calhar não vai poder assistir ao funeral da mãe, acompanhar o nascimento de um filho, ou visitar a irmã que está a morrer de cancro. Se calhar vai ter que cancelar o seu casamento ou o baptizado do seu filho, as férias que estão marcadas desde o natal. Vai ter que adiar a compra daquele carro e daquela casa, os seus filhos podem chumbar de ano porque não conseguiram acompanhar as aulas. Pode perder o seu emprego e celebrar o seu aniversário sozinho. O imbecil crónico está a perder a batalha contra vírus da Imbecilidade Crónica-20 e como é tão imbecil nem consegue compreender a gravidade da situação. E imagine-se que em última instância, o Imbecil Crónico até pode contrair o vírus Covid-19. Sejam egoístas por vocês mesmos, fiquem em casa se puderem e sigam as recomendações das entidades competentes. Só deste modo vamos conseguir viver as nossas vidas em pleno e vencer este maldito vírus que afecta TODOS sem exceção.