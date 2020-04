Um golpe no Estado

E pensar que estaríamos no «bom caminho» para uma potencial recuperação económica e financeira do país, eis que: um rude golpe de um inimigo (importado) e invisível, interrompe todos os projectos possíveis. Voltamos a ter de recomeçar tudo de novo. Será pois esta a grande oportunidade de corrigir com os erros, acabar com os maus hábitos e erradicar os vícios e virarmos-nos para o essencial. Até aqui pareceu existir dois países, o dos cidadãos e o dos partidos políticos, o nosso tem sido o do deixa andar, enquanto que os grupos, os lobbies, sociedades secretas, a banca, enfim um enorme leque de sugadores do contributo a que os portugueses são obrigados. Quem ousa vir à luz pública opinar contra qualquer modelo de «subversão» contra o regime, os media têm comentadores pagos pelos D.D.T. para desviarem ou até contrariarem quaisquer tipo de esclarecimento, e a manipulação continua amarrando a um sistema que (condiciona) aquilo que deveria e que se exige da autêntica liberdade. Será que foi este o motivo que inspirou o 25 de Abril, é esta a ética política que sonharam os portugueses com a emoção criada à volta do derrube de um regime que limitava além da liberdade, a imaginação e a criatividade do seu povo? Se continuar-mos à espera que os partidos mudem, eles não mudam, pois os seus interesses e aquilo que até aqui os sustenta têm estado salvaguardados, até talvez pela ingenuidade, ignorância e ou inércia dos cidadãos. Para que algo mude terá de haver uma mudança profunda da mentalidade dos portugueses, nunca se conseguirá mudanças, mantendo o modelo de organização que até aqui serviu para gerar o actual estado de revolta, de descontentamento e desanimo generalizado, já não basta só criticar, a partir de agora os portugueses terão que se organizar, participar e agir se realmente acharem que algo terá de mudar, terá de começar pela atitude e o comportamento dos cidadãos. Começar por mudar o modelo da economia, criando basicamente condições para que dependamos cada vez menos do exterior, valorizando o que realmente tem valor. Na educação; incentivando nas crianças e nos jovens a vontade e a disponibilidade de estarem ao serviço da cidadania, abdicando do consumismo desacerbado, da ostentação, da vaidade, da vingança, da arrogância e do egoísmo. Gastam-se fortunas em saúde, mas muito pouco na prevenção que reduziria de forma drástica custos ao tratamento de muitas doenças. Na justiça; onde as leis penalizem drasticamente os criminosos, estabeleçam normas para recuperar e inserir cidadãos regenerados à sociedade, e não fazer da justiça um (negócio) como até aqui, erradicar a corrupção, o nosso pior flagelo. Existem muitos portugueses com vontade de servir, criar núcleos de cidadão que possam realmente sentir uma vocação de serviço à nação, com opiniões, projectos e acções que aportem algo em prol do melhoramento substancial das condições em todos os sectores, e não como até aqui, servirem-se dos dividendos que o estado e a a nação produzem. Não fiquem à espera que os partidos mudem, teremos de ser nós e só com o trabalho, o esforço, a dedicação, a humildade, a honestidade e a vontade de servir, mudará a realidade do nosso país. Com mudar radicalmente o nosso modo de agir será o verdadeiro golpe no estado a que chegou a situação em Portugal.