O respeito pelo outro é, talvez, o mais caro de todos os princípios da humanidade e a pobreza é o mais caro preço a pagar por uma sociedade que não encontra o seu equilíbrio!

Neste nosso pequeno Arquipélago, abençoado por beleza e boa gente, assisto, muitas vezes a um completo atropelo do respeito pelo próximo, muitas vezes o pior exemplo vem daqueles que deveriam dar o melhor. Hoje dedico-me a falar do respeito, em sentido lado. Principalmente o respeito pela dignidade do outro. Enquanto cidadão, empresário e economista, perturba-me a pobreza, não de espírito, tão frequente no nosso pequeno meio, mas a pobreza humana a que, infelizmente, assisto diariamente no meu dia-a-dia na minha Ilha, bem como, no meu País. E lanço um apelo aos nossos políticos, dirigentes, empresários, intelectuais, artistas e a todos cidadãos, para que, todos juntos, enquanto sociedade com obrigações de cidadania, façamos mais e melhor! Não quero continuar a pactuar com o silêncio de uma sociedade que sente bem a ostracizar os mais velhos, que convive com a pobreza sem remorsos e que se dá por indiferente perante as faltas de oportunidade que escasseiam aos mais novos ou perante uma justiça cada vez mais inacessível ao normal cidadão. Não quero ver crianças que chegam à escola para comer a primeira refeição do dia e perceber que cada dia que passa, estamos mais desiguais e mais indiferentes. “Ninguém evolui sozinho, numa ilha deserta” e muito menos evoluiremos como sociedade se continuarmos indiferentes à pobreza que impera na nossa cada vez mais desigual sociedade, principalmente, durante estes difíceis tempos de crise sanitária que estamos a viver. Assim, lanço-lhe um apelo: Subscreva, na internet, o manifesto do Conselho Social Nacional da Rede Europeia Anti-Pobreza – Petição pública - Carta aberta aos poderes políticos sobre a Pobreza em Portugal – Obrigado! Todos juntos faremos um Portugal ainda melhor!

Gonçalo Sousa