A Paciência no viver é uma arte, indispensável para contornar os momentos desagradáveis, as provações e as infinitas pseudo contrariedades que a vida nos obriga a suportar.

Fomos criados para vivermos uns com os outros, porém, nem sempre é fácil, pois todos somos diferentes. Estas circunstâncias necessariamente implicam o recurso a um patamar de compreensão, de aceitação do outro tal como é, de saber integrar as diferentes perspectivas no sentido de interligação e complementaridade, e nunca de oposição ou divergência.

A paciência não é algo de inato, mas tem de ser construída e melhorada dia após dia, caso contrário a nossa vida será transformada num campo de batalha, num clima de irritabilidade que sempre dificulta a vida normal da família, da sociedade, do trabalho, além de nos tirar por completo a paz de alma, a tranquilidade, a capacidade de ver o belo e o bem que no mundo espera por nós.

Escutar com paciência, dialogar com paciência, esperar com paciência, ensinar e corrigir com paciência e se possível com doçura e generosidade.

Não há maridos perfeitos, nem esposas perfeitas, nem pais ou filhos perfeitos, nem noras e sogras perfeitas, mas é exactamente por isso que a Paciência tem de estar presente antes, durante e depois de todas as nossas acções e pensamentos.

É com paciência que se ganha o Céu, diz um velho ditado, mas também é um facto que a sua ausência também afecta a nossa alma, o nosso físico e o nosso psíquico, por isso, pela sua saúde, tenha paciência!