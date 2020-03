Obras de Santa Engrácia

Todos os munícipes são obviamente favoráveis a obras que visam aumentar segurança, nomeadamente nas vias públicas, especialmente numa região como a nossa em que a orografia é propicia a situações de risco. Reconheço também que há obras que pelas suas características técnicas de execução implicam procedimentos mais exigentes e mais demorados. Por outro lado, há que as obras que causam interrupção de circulação têm de ser precedidas de um estudo que permita vias razoáveis de circulação alternativa e deverão ser executadas no mínimo espaço de tempo possível, de modo a causar o mínimo de constrangimentos possível à população. Ora neste caso a obra, cuja responsabilidade não sei se pertence ao Governo ou à Câmara, já decorre há demasiado tempo mesmo tendo em consideração a sua complexidade, causando grande incomodo aos muitos transeuntes que circulavam diariamente neste troço entre São Roque e o Monte. É urgente que o dono de obra pressione o empreiteiro para a sua conclusão, também deverão ser efetuados esforços para mitigar a situação que causa grande incomodo aos moradores desta zona, podem por exemplo equacionar a abertura parcial ou alternada. A paciência já está no limite e é um motivo de descontentamento e desagrado que esta permanentemente presente nas conversas e desabafos da população que usava este trajeto para a sua vida diária. É importante atuar agora, para depois não haver queixumes de que o povo é ingrato, etc etc..

Manuel Marques