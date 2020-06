O turismo, a liga milionária e o SNS

Portugal colocou (quase) todos os ovos na cesta do turismo...

As receitas híper milionárias das suas grandes empresas ao longo da vivência das galinhas dos ovos de ouro serviram para quê?... e, também, para despedirem funcionários antes de recorrerem ao lay off, e aqui, beneficiaram do dinheiro dos descontos para a Segurança Social daqueles mesmos trabalhadores... Óptimo negócio.

Lisboa vai receber oito jogos da Liga dos Campeões. O evento, em Agosto, foi celebrado pelo triunvirato que nos comanda: O presidente da República, o presidente do Parlamento e o chefe do governo. Marcaram presença ministros e os presidentes da Câmara de Lisboa e da Federação de Futebol.

Não havia necessidade. Um provincianismo. Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que a realização se baseia na nossa autoridade moral(!). Qual? A que nos confere os dirigentes dos clubes de futebol de topo? Já, António Costa disse que a concretização da escolha é um prémio para os profissionais da saúde(!). Como é que se vai controlar hordas de adeptos do clube ganhador e não só? Será que o SNS irá enfrentar um recrudescimento pandémico por via destes descontrolados

amontoados de gente? Os Assistentes Operacionais, os Enfermeiros e os Médicos,heróis relembre-se, estão fartos de promessas, palmas e palmadinhas nas costas.

Paguem-lhes, antes, o merecimento! E juntem subsídio de risco por direito próprio.

Bem hajam!