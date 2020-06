LIGA dos casos

FCP reinicia a Liga portuguesa com exame negativo, depois do interregno provocado pelo covid 19, nome dado à pandemia que corre ainda mundo e vai fazendo vítimas pelo caminho, tal como agora aconteceu em Famalicão, embora sem ser pelo mesmo mal que agora só infectou os adeptos azuis e brancos, e reforça os do clube da Luz. E logo no começo, e já o Famalicão ia na frente beneficia de um enorme erro do árbitro, que devido a uma cegueira sem explicação, ou talvez com origem no dito covid, não viu uma falta clara de Pepe, que fez um penalti maior do que o vírus que nos assola e incomoda, o que daria ao Famalicão uma vantagem madrugadora para solidificar a vitória que já possuía e acabou por conquistar justamente. Com erros deste tamanho e a repetirem-se, o futebol português vai ter de entrar de novo em quarentena, afim de despistar todas as suspeitas de continuar contaminado. Vitória justa do Famalicão por 2-1 e derrota do FCPorto que lhe pode ser fatal para reconquistar o Campeonato Nacional, a que chamam “Liga Nos”. Minha não é de certeza, mas que muitos a desejam, nem que seja por linhas tortas!