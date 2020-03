Estrada do Jardim da Serra em mau estado

Na Estrada do Jardim da Serra, mais precisamente no sítio da Pereira, quem sobe para a Corrida, há muitos anos que esta estrada se encontra numa tristeza. A Câmara Municipal de Câmara de Lobos tem conhecimento do assunto, já fizemos um abaixo-assinado que entregamos na Junta de Freguesia do Jardim da Serra, mas continua tudo na mesma. A Câmara não resolve nada e só faz remendos e, quando dá uma chuvada, os buracos que lá estão ficam abertos por causa da água da chuva.Em tempos de eleições, só foram alcatroados dois tapetes e o resto ficou de tal forma que causam danos nas viaturas que por lá passam, obrigando os moradores a pagar o prejuízo do seu bolso. Solicitamos ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos que analise esta situação e resolva este problema o mais depressa possível.

Luís Figueira