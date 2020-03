Daqui a um mês já tudo passou

Claro que a febre, a tosse, a falta de ar e a dificuldade em respirar sempre foram sintomas que causaram preocupação e cuidados. Qualquer vírus da gripe pode causar desde uma simples constipação ou conduzir até à morte. O Coronavírus (COVID-19) é o vírus do momento, que atrai a atenção de todo o mundo. No passado aconteceram outras pandemias. Pestes na antiguidade que dizimaram dois terços da população. Lepra, peste negra, sarampo, peste bubónica, cólera, gripe espanhola, gripe asiática (1957), gripe de Hong Kong (1968), VIH/SIDA, a gripe h1n1(A) e outras tantas, foram e ainda são motivo de preocupação. Não surpreende que o surgimento de novos vírus tenha origem em grandes centros populacionais. O que está é causa são os cuidados básicos de higiene pessoal. Lavar as mãos frequentemente, mudar os hábitos sociais no cumprimento entre pessoas, evitar aglomerações de pessoas, especialmente nesta época do ano. Se esta pandemia é passageira e com o regresso do calor, deixará de ser notícia, permanecem as preocupações com a educação da população em geral quanto aos cuidados básicos de higiene.