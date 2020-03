Covid-19 e os Sem Abrigo

Desejo aqui alertar para a desesperada situação dos sem abrigo do Funchal.

Segundo as Instituições de apoio existentes o número dos sem abrigo conhecidos na nossa cidade ultrapassa a centena. No entanto, quem lida com eles no dia-a-dia sabe que este número refere-se apenas ao que vivem na baixa funchalense sendo, na realidade, um número muito maior.

Acontece que, devido ao Estado de Emergência, é obrigação dos cidadãos ficarem recolhidos nas suas habitações.

E os sem abrigo?

Será que não são cidadãos e, portanto, não contam?

Ou são cidadãos e devem recolher-se debaixo das pontes ou à sombra da bananeira, uma vez que não têm habitação onde residir?

Refeições?

Uma embalagem para almoço e outra para jantar da APP... Banho? Uma vez por semana na APP... As outras Instituições de apoio fecharam...

Com os estabelecimentos da restauração fechados e as restrições nos centros comerciais nem casas de banho disponíveis encontram... Esmolas para complementarem as parcas refeições? Só se forem de fantasmas...

Não são eles também um grupo de risco?

Numa altura em que se pede civismo e solidariedade a toda a população onde é que está a solidariedade para com este grupo de infelizes cidadãos, abandonados à sua sorte?

Porque não levá-los para o RG3, isolando-os da Pandemia e proporcionando-lhes um mínimo de condições de vida?

José Carlos Jardim