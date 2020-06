Camacha, terra de (reavivar) memórias

O estado de emergência decretado devido à pandemia do Covid-19 paralisou a atuação de várias instituições de carácter social nos diferentes concelhos da Madeira, com exceção do Funchal. Perante esta situação, grupos de populares, unicamente preocupados com bem estar dos cidadãos, uniram esforços e supriram a necessidade de distribuição de refeições confecionadas aos mais necessitados, desde as primeiras semanas da pandemia (p. ex: “Hotelaria Madeirense Ajuda Nossa Ilha” a 30 de Março, “SOS Camacha Covid-19” a 12 Abril,).

No caso da Camacha, a iniciativa popular atuou durante 7 semanas, até que o início do “desconfinamento” conduziu a um regresso ao trabalho destes cidadãos, que prontamente asseguraram que as instituições de solidariedade que atuavam na freguesia numa fase pré-Covid também retornavam ao terreno, marcando assim o fim do período de excepção que os moveu.

Ao contrário do noticiado no artigo do Marco Livramento (“Junta da Camacha cria apoio social específico”), no dia 26-06, quem desde início da pandemia assegurou que as famílias mais carenciadas da Camacha não seriam ainda mais afetadas pela situação foi um grupo de cidadãos (SOS Camacha Covid-19), que nunca se conformaram e sempre se moveram para encontrar soluções para a situação, unindo e agilizando esforços para assegurar as 2782 refeições que foram entregues durante este período de especial suscetibilidade dos cidadãos. A todos os que contribuíram com esta iniciativa apartidária, em especial aos voluntários, um muito obrigado!