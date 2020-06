A verdade não muda com as palavras

Eng. Duarte Caldeira, o que estamos a debater não é caso de chá ou tintol. Você não se enganou porque quem ignora não se engana. Errou porque é FALSO o que escreveu de que “os impostos cobrados na REGIÃO ficam todos na RAM”. Pode mudar a conversa da treta as vezes que entender e não altera o erro escrito. Fique sabendo que não é só o exemplo do IVA. Por mais IVA que nós paguemos na Madeira apenas guardamos 2,47% do mesmo ( antes era 2,35% ). Mas há outros impostos que vão para Lisboa e “não voltam“. A sobretaxa extraordinária do IRS foi para o Orçamento de Estado e até o Tribunal Constitucional recusou a reclamação da Região. Ou seja, a nega do Tribunal Constitucional é comprovativo do erro por si escrito. Mas também a contribuição sobre o sector bancário, paga por nós madeirenses, que financia o incrível Fundo de Resolução Bancário, não fica na Região. Vai todo para lá. Nunca os impostos ficaram todos na Região. No seu tempo de parlamentar Lisboa cobrava 5% a título de cobrança. Está mais que esclarecido. Apenas quis que quem o lesse não ficasse com ideia errada de que os impostos que paga são na íntegra para gastar na Região. E devia sê-lo.

Miguel de Sousa