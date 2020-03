Nascimento pede “honestidade” na gestão de fundos municipais

Na hora em que distribuía 430 mil euros a todas as associações culturais, desportivas e de solidariedade social e procedia à entrega de um subsídio de 90 mil euros a duas paróquias, o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava deixou um apelo aos dirigentes e sacerdotes: “Tentem gerir estes fundos de investimento com honestidade e que façam o melhor pela Ribeira Brava e pelos ribeira-bravenses”.

A declaração foi ouvida por todos em silêncio absoluto. Logo depois ouviram as palmas quando o autarca deu por encerrado a cerimónia de assinatura dos protocolos de colaboração com as instituições do município para o ano 2020.

Não será estranho este pedido do edil tanto mais por vir a público notícias de dirigentes que são acusados de crimes por desvios de verbas de instituições que dirigem. No concelho não se conhece este comportamento.

Pelo meio, Ricardo Nascimento vincou que a assinatura deste acordos “ficará na história” justamente por acontecer logo no início do ano, o que permitirá uma melhor organização do caderno de actividades de cada uma colectividade. Antes também enfatizou que foi a partir de 2014, ou seja no arranque do seu mandato, que os apoios às instituições começaram a ser distribuídos a todas as entidades. Começou por ser 150 mil euros, mas foi em 2019 que passou a existir um regulamento fixando critérios e valores, um trabalho que o edil ex-social-democrata aplaudiu.