Vitória de Setúbal voltou aos treinos com atletas divididos em quatro grupos

O Vitória de Setúbal, da I Liga portuguesa de futebol, regressou hoje ao trabalho no Estádio do Bonfim, com o plantel dividido em quatro grupos, disse à Lusa fonte do clube.

Depois de os resultados do rastreio efetuado à covid-19 terem revelado que não existem infetados entre os jogadores, equipa técnica ou ‘staff’ do conjunto setubalense, os 27 atletas voltaram, 53 dias depois de terem treinado pela última vez, a trabalhar no relvado do Bonfim, desta vez divididos em quatro turnos.

A sessão de trabalho, que decorreu entre as 9:00 e as 14:00, só teve início depois de os jogadores terem sido observados e de lhes ter sido medida a temperatura e excluída a apresentação de sintomas de doença.

A mesma fonte do Vitória de Setúbal avançou que todo o material utilizado no treino, antes e depois de cada turno, foi devidamente desinfetado.

Durante a semana, os comandados de Julio Velázquez treinarão sempre no Bonfim e com o plantel dividido em quatro grupos (de seis a sete elementos).

O Vitória de Setúbal, atual 12.º classificado, com 28 pontos, regressou ao trabalho juntamente com quase todas as outras equipas da I Liga de futebol, suspensa desde 12 de março, após a 24.ª jornada, devido à pandemia da covid-19.

Com o fim do estado de emergência no dia 03 de maio, o Governo autorizou o regresso dos jogos à porta fechada da principal competição de futebol, no fim de semana de 30 e 31 de maio, numa decisão que, no entanto, está dependente de aprovação da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Portugal regista hoje 1.063 mortos relacionadas com a covid-19, mais 20 do que no domingo, e 25.524 infetados (mais 242), segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde.