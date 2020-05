Vitória de Setúbal espera pela Liga para resolver viagem à Madeira

O presidente do Vitória de Setúbal, Paulo Gomes admitiu hoje que a viagem da equipa para a Madeira, na próxima semana, para defrontar o Marítimo, no regresso da I Liga de futebol ainda não está resolvida, e que o futebol precisa de estádios com pessoas e não vazios.

“Já pagámos a viagem e o hotel, temos as nossas contas organizadas para ir à Madeira. A DGS aprovou - e bem - o estádio do Marítimo mas esqueceram-se de uma coisa: como é que nos deslocamos? Contamos que a Liga Portugal, entre hoje e amanhã, nos resolva este problema porque não temos culpa desta deslocação, que está já paga por nós. Por isso, espero que haja bom-senso de todos e que o problema seja resolvido. Muito honestamente, este problema não nos é imputável. Foi criado pela situação que se originou e há condicionantes quanto aos voos para chegarmos à Madeira. E nós não temos culpa disso”, admitiu o presidente do clube sadino ao programa ‘Bola Branca’ da rádio Renascença.

Quanto à questão dos adeptos nas bancadas, Paulo Gomes está do lado do presidente do Marítimo, Carlos Pereira. “Pelo que vejo nesta retoma, não faz sentido nenhum os estádios estarem vazios. Definam a percentagem de adeptos nos estádios: 10%, 15%, 20%, 25%, o número de adeptos que devam estar nos estádios. Estou de acordo de que os adeptos tenham de estar presentes, cumprindo-se todas as regras. E vou estar nessa luta”, anunciou Paulo Gomes, no programa de rádio, não escondendo a felicidade pelo desenlace positivo relativo à aprovação do Bonfim para os jogos que faltam disputar em casa para a I Liga.

“É para nós uma decisão que tinha de ser tomada porque ninguém nos explicava porque razão não podíamos jogar no Bonfim. Tivemos cá a DGS e, afinal, o nosso estádio, que é de categoria 3, na linha da covid-19, tem condições que muitos outros estádios do país não têm. Só hoje foi aprovado. Felizmente, cumprimos com tudo o que pedido. Estou muito feliz, bem como toda a minha Direção”, concluiu.