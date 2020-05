Vitória de Guimarães volta ao relvado com todo o plantel apto

O Vitória de Guimarães, da I Liga portuguesa de futebol, voltou hoje a treinar no relvado com os 30 jogadores do plantel, avançou hoje fonte oficial do clube à Lusa.

Depois do estado de emergência devido à pandemia de covid-19 ter chegado ao fim no domingo, o grupo treinado por Ivo Vieira já contou, na manhã de hoje, com os médios ganeses Wakaso, que está ausente da competição desde maio de 2019, quando contraiu uma lesão no joelho direito que motivou uma operação, e Joseph, que não joga desde agosto de 2019, altura em que se lesionou na anca direita.

Distribuídos por alguns dos relvados da academia, os futebolistas vitorianos trabalharam individualmente, com a bola e material de treino próprios, conforme o que já tinha anunciado o departamento médico do clube, na quarta-feira anterior.

O Vitória de Guimarães, informou ainda a fonte oficial, vai continuar a treinar de manhã nos restantes dias desta semana, segundo o mesmo processo que aplicou hoje, até receber autorização da Direção-Geral da Saúde (DGS), da Federação Portuguesa de Futebol e da Liga de Clubes para treinos em grupo.

Antes de reatarem hoje o trabalho, todos os elementos da estrutura do futebol vimaranense apresentaram resultados negativos aos testes serológicos de rastreio à covid-19, efetuados no sábado.

O clube já garantiu também que o estado de saúde das pessoas ligadas ao futebol vitoriano vai continuar a ser monitorizado nas “próximas semanas”, tendo os jogadores de se deslocar para os treinos equipados de casa, face à interdição dos balneários da academia.

O Vitória ocupa o sexto lugar da I Liga, com 37 pontos, numa altura em que o Governo já autorização a realização das 10 jornadas que restam, a partir de 30 e 31 de maio, à porta fechada, no âmbito das medidas de desconfinamento aprovadas na quinta-feira.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 247 mil mortos e infetou mais de 3,5 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.063 pessoas das 25.524 confirmadas como infetadas, e há 1.712 casos recuperados, de acordo com a DGS.