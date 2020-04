Vitória de Guimarães vai testar jogadores quando regressar aos treinos

O Vitória de Guimarães, da I Liga portuguesa de futebol, vai promover testes à covid-19 nos jogadores e na equipa técnica, quando regressar aos treinos na academia, informou hoje o médico do clube, Filipe Guimarães.

Embora sem especificar a data, o profissional de saúde adiantou que os futebolistas vitorianos vão voltar ao relvado “num futuro próximo”, seguindo “todas as recomendações das autoridades sanitárias e da Direção-Geral da Saúde [DGS]” e submetendo-se aos testes de rastreio à doença provocada pelo novo coronavírus.

“O nosso objetivo é que [o regresso aos treinos] aconteça com o máximo de segurança para todos os intervenientes neste processo, atletas, equipa técnica e ‘staff’ de apoio, a quem iremos realizar testes de rastreio à covid-19”, disse, num vídeo publicado pelos minhotos, na página oficial na rede social Facebook.

Todos os intervenientes nos treinos, esclareceu ainda Filipe Guimarães, vão ser “diariamente submetidos” à “medição da temperatura” e a “um questionário com os sintomas potencialmente associados à covid-19”.

O médico realçou também que a academia do clube vai apenas ser utilizada para os trabalhos da equipa principal, depois de ter sido alvo de “um intenso processo de higienização”, que levou à criação de “fluxos de circulação de pessoas para se evitarem cruzamentos” e a uma “adaptação dos espaços”, que permita “distanciamentos físicos e sociais”.

Apesar da reconfiguração das instalações vitorianas, os jogadores vão, “numa primeira fase”, trabalhar em “grupos reduzidos”, para haver “distanciamento de segurança”, e deslocar-se “equipados de casa”, por estarem impedidos de utilizar os balneários e o ginásio.

Filipe Guimarães confirmou ainda que o departamento médico e os restantes funcionários vitorianos envolvidos nos treinos vão utilizar equipamentos de proteção individual, estando os atletas também obrigados a utilizar esses equipamentos quando interagirem com essas pessoas.

Os jogadores do Vitória de Guimarães, sexto classificado da I Liga, com 37 pontos, estão a treinar em casa desde 12 de março, dia em que o campeonato foi oficialmente suspenso, com 10 jornadas por disputar.