Vieira focado nos objectivos desportivos do Benfica antes de pensar em eleições

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, assegurou hoje estar focado “conquista dos objetivos desportivos a atingir até final da época” e, só depois, vai “tratar das questões relacionadas com a sua recandidatura”.

Em comunicado, Luís Filipe Vieira deu conta das prioridades, assumindo que “neste momento todo o foco da sua parte está na conquista dos objetivos desportivos a atingir até final da época”.

“Só posteriormente começará a tratar das questões relacionadas com a sua recandidatura ao cargo de presidente do Sport Lisboa e Benfica e constituição de respetivas listas para os órgãos sociais previstas apenas para outubro deste ano”, prosseguiu o presidente do Benfica.

No mesmo comunicado, o líder ‘encarnado’ esclareceu ainda não ter feito qualquer “convite a qualquer dirigente político no ativo para integrar os seus órgãos sociais”.

Na edição de hoje, o Correio da Manhã noticia que Luís Filipe Vieira teria a intenção de convidar o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, para o conselho estratégico do clube.