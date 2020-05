O União da Madeira anunciou hoje o ‘reforço’ de mais duas caras novas para o plantel principal da equipa, para a temporada 2020/2021. Tratam-se de Duarte Nuno Jardim e Pedro Nóbrega que irão integrar a equipa técnica do plantel azul-amarelo, como treinadores adjuntos, do ‘lider’ Bruno Abreu. O novo treinador principal, unionista, mantém assim a mesma equipa-técnica com quem vinha trabalhando e que o acompanha neste novo e aliciante desafio.