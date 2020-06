Treinador do Benfica acusa jornalistas: “Quem é que lhes anda a pagar para entrar no meu lugar?”

O treinador do Benfica, Bruno Lage, acusou esta terça-feira os jornalistas de tentarem “promover” a sua saída do clube.

Questionado sobre se estava a pensar pedir a demissão após a derrota por 4-3, frente ao Santa Clara, no Estádio do Luz, Bruno Lage respondeu: “Desde a terceira jornada, com o FC Porto, que estão muito preocupados com o meu lugar. Aliás, nem é desde a terceira jornada, foi logo após os dois primeiros jogos”.

O treinador expressou mesmo que “chegaram a perguntar” qual é o ordenado que ganha antes de deixar no ar uma dúvida sob a forma de acusação: “Fico a pensar quem é que andam a tentar promover para o meu lugar. Ou até, às vezes, quem é que lhes anda a pagar alguns almoços, alguns jantares ou algumas viagens para entrar no meu lugar”, disse na sala de imprensa do Estádio da Luz, após a derrota desta noite do Benfica.

“O lugar não é meu, o lugar é do Benfica”, concluiu.

Recorde-se que esta noite o FC Porto venceu o Boavista e isolou-se na liderança da I Liga.