O treinador espanhol Mikel Arteta está completamente recuperado da covid-19, duas semanas depois de ter testado positivo, anunciou hoje o treinador do Arsenal, equipa que alinha na Liga inglesa de futebol.

“Estou completamente recuperado”, revelou Arteta, que hoje completa 38 anos, em declarações publicadas no sítio oficial do clube londrino na Internet.

O técnico basco, que foi o primeiro caso do novo coronavírus conhecido na Liga inglesa, em 12 de março, um dia antes da competição ser suspensa, assumiu que se sentiu doente somente por alguns dias.

“Foi um vírus normal para mim. Tive três ou quatro dias que foram um pouco difíceis, com um pouco de temperatura, tosse seca e algum desconforto no peito”, explicou.

Arteta adiantou que a sua mulher também contraiu covid-19, mas que nenhum dos seus três filhos ficou doente: “Estamos todos completamente bem agora”.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais 480 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 22.000.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com quase 260.000 infetados, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 7.503 mortos em 74.386 casos registados até quarta-feira.

Em Portugal, que está em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril, registaram-se 60 mortes e 3.544 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.