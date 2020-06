Os testes para despistagem de covid-19, realizados ontem pelo plantel, equipa técnica e restante staff do Marítimo, deram todos negativos, apurou o DIÁRIO junto de fonte do clube.

Recorde-se que estes testes foram realizados de acordo com o protocolo definido pela DGS, sendo obrigatórios nas 72 horas que antecedem os jogos.

Estes testes serão repetidos amanhã, quarta-feira, 24 horas antes do jogo que os verde-rubros realizarão com o Vitória de Setúbal, no recomeço da I Liga de futebol.