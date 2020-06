Subidas e descidas na II Liga aprovadas em assembleia-geral

O fim antecipado da II Liga foi aprovado, esta terça-feira, e como tal as subidas de Nacional e Farense, confirmando uma decisão que já tinha sido tomada, anteriormente, pela direcção do organismo que tutela o futebol profissional. De acordo com a imprensa nacional, o fim antecipado da II Liga, devido à pandemia de covid-19, foi aprovado, ainda que sem unanimidade, em assembleia-geral extraordinária da Liga, que está a decorrer no Porto. Do mesmo modo, Cova da Piedade e Casa Pia descem ao Campeonato de Portugal.

Na mesma reunião foi aprovada a implementação das cinco substituições até final da temporada na I Liga, com o aumento de sete para nove no que diz respeito aos jogadores no banco de suplentes.

Também foi aprovado o plano de apoio financeiro aos clubes da II Liga.