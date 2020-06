Sporting regressa ao trabalho com três ausências

A equipa do Sporting regressou hoje ao trabalho para preparar o jogo com o Paços de Ferreira, da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com três ausências devido a problemas físicos.

Depois de um dia de folga, a equipa treinou na Academia na Alcochete, com o técnico Rúben Amorim a não contar com o médio Marcus Wendel, que falhou o jogo frente ao Vitória de Guimarães devido a lesão, e que hoje realizou ginásio e trabalho específico no relvado.

Já o jovem Joelson Fernandes, também a contas com problemas físicos, “fez ginásio e relvado”, segundo informou o Sporting, enquanto Luiz Phellype continua a recuperar de uma lesão no joelho direito.

A equipa do Sporting regressa ao trabalho na segunda-feira, pelas 10:00, na Academia em Alcochete.

Depois do empate na deslocação a Guimarães (2-2), no primeiro jogo depois da paragem devido à pandemia de covid-19, o Sporting, quarto classificado com menos três pontos que o Sporting de Braga, vai receber na sexta-feira o Paços de Ferreira.