Sevilha vence Bétis no regresso de La Liga

O campeonato do principal escalão do futebol espanhol regressou esta noite com um derby de Sevilha, com o clube da casa a vencer o rival da cidade, o Betis, por 2-0.

Com golos de Lucas Ocampos e Fernando Francisco Reges aos 56 e 62 minutos, bastou para o Sevilla Fútbol Club bater o arquirival Real Betis Ballompié e assim terminar um longo jejum de futebol num dos países mais afectados pela pandemia da covid-19.

Com esta vitória o Sevilha garante a mantuenção do 3.º lugar na classificação, com 50 pontos, apenas atrás de Barcelona e Real Madrid, enquanto o Betis continua com 33 pontos, mas pode perder o 12.º lugar actual.

A jornada 28 continua nos próximos três dias.