A Juventus venceu, esta noite, em Turim, o Bolonha por 2-1, tendo o marcador sido inaugurado pelo avançado madeirense Cristiano Ronaldo, com um golo aos 19 minutos.

O Bolonha empatou aos 26 minutos por Danilo, mas Pjanic selou o resultado final aos 54 minutos. Com esta vitória a Juventus segura a liderança do campeonato italiano, com 21 pontos ao fim oito jornadas jogadas. Em segundo está o Inter, com 18 pontos mas menos um jogo.