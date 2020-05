Rio Ave retoma treinos com plantel dividido em dois grupos

O plantel do Rio Ave, da I Liga portuguesa de futebol, retomou hoje os treinos, numa sessão em que os atletas foram divididos em grupos, trabalhando em campos relvados distintos do complexo do emblema vila-condense

Segundo informação do clube, todos os jogadores e equipa técnica foram, à chegada ao estádio, sujeitos a um controlo de temperatura e despiste de eventuais sintomas de covid-19, seguindo, posteriormente, para o relvado, onde já tinham o material de treino separado e higienizado.

No relvado, todos os elementos da equipa técnica liderada por Carlos Carvalhal utilizaram máscara, orientando sessões de aproximadamente uma hora, com exercícios de velocidade com e sem bola.

Apenas o médio croata Nikola Jambor, que recupera de uma lesão no joelho direito, não esteve no relvado a trabalhar, fazendo recuperação no ginásio.

Para estas sessões, foram chamados os jogadores da equipa sub-23 Schutte, Rúben Gonçalves, Leandro Silva e Vítor Luiz.

O Rio Ave ocupa o quinto lugar do campeonato, com 38 pontos, mais um do que Vitória de Guimarães e Famalicão que seguem, respetivamente, nas posições seguintes.

O Governo permitiu o regresso da I Liga de futebol, que foi suspensa em 12 de março, após 24 jornadas, a partir de 30 e 31 de maio, e da final da Taça de Portugal, mas não da II Liga e quaisquer outras competições desportivas nacionais.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 247 mil mortos e infetou mais de 3,5 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.063 pessoas das 25.524 confirmadas como infetadas, e há 1.712 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China