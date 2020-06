Rio Ave procura subida ao quinto lugar perante ‘aflito’ Paços de Ferreira

O Rio Ave vai procurar hoje subir ao quinto lugar na recepção ao ‘aflito’ Paços de Ferreira, no jogo de encerramento da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que assinala o regresso das duas equipas à competição.

Os vila-condenses, que estão no sétimo lugar do campeonato com 38 pontos, vão tentar vencer para subir ao quinto lugar, ultrapassando assim Famalicão e Vitória de Guimarães, perante um Paços de Ferreira que está em 16.º, com 22 pontos, e é o primeiro acima da ‘linha de água’, com três pontos de vantagem sobre o Portimonense.

A equipa do Rio Ave já não perde há nove jogos, somando cinco vitórias e quatro empates, enquanto o Paços de Ferreira perdeu o último jogo antes da paragem da competição devido à pandemia de covid-19.

Todos os encontros da I Liga são jogados à porta fechada, para impedir a propagação da covid-19, por indicação da Direcção-Geral da Saúde (DGS).